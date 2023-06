Atos : Contrat de 100 M$ en Inde pour des supercalculateurs

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir remporté, via sa ligne d'activités Eviden, un contrat stratégique de 100 millions de dollars avec le Centre national de prévisions météorologiques à moyen-terme (NCMRWF), pour le compte du Ministère indien des Sciences de la Terre.



Dans le cadre de ce contrat, Eviden fournira deux nouveaux supercalculateurs dédiés à la modélisation météorologique et à la recherche climatique pour l'Institut Indien de météorologie tropical (IITM) et le NCMRWF, respectivement à Pune et à Noida, en Inde.



Au cours actuel, le PER 2023 ressort à près de 6 fois avec un rendement proche de 2%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel