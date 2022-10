Atos : Contrat avec Siemens Healthineers

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir conclu un contrat de sept ans avec Siemens Healthineers pour la fourniture, le déploiement et la gestion de services de réseau local (LAN) à accès défini par logiciel (SDA) dans près de 60 sites clients dans 15 pays.



Le groupe français de services informatiques précise que le service de LAN SDA fourni va remplacer le service de LAN existant et aidera à fusionner les univers de Siemens Healthineers et de Varian en permettant une collaboration mondiale.



'La solution garantit des opérations fiables, stables et prêtes pour l'Internet des Objets et en tirant parti de la compréhension approfondie qu'a Atos des ambitions de Siemens Healthineers pour son réseau', ajoute-t-il.



