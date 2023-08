Atos : Conseil et cible 'sous revue' chez Invest Securities

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities annonce que sa recommandation et son objectif de cours sur le titre Atos sont désormais 'sous revue'. En effet, au regard d'une 'incertitude massive sur la dilution', l'analyste s'estime à ce jour incapable de définir un objectif de cours. Jusqu'alors, le broker s'était positionné à 'achat', avec une cible de 18 euros.



'Rétrospectivement, on comprend mieux la dégradation des résultats et du FCF au 1er semestre, Atos souhaitant arrêter la situation avant la cession de Tech Foundations à D. Kretinsky', analyse le broker.



Si le prix de cession de Tech Foundations (VE de 2MdsE) constitue une bonne nouvelle, 'l'entité qui restera cotée sera lourdement endettée, raison pour laquelle Atos a finalement annoncé une augmentation de capital de 900mE, contrairement à l'engagement pris par le management en juin 2022', souligne le bureau d'analyses.



Invest Securities rappelle de plus que sachant que 80% de cette levée se fera à un prix non figé à ce stade, le risque de dilution massive est grand et augmentera à mesure que le titre baisse.



Pour rappel, le titre a cédé quelque 16% hier.



