Atos : Atos confirme ses objectifs pour 2020, repli de 2,8% du chiffre d'affaire au 1er semestre

PARIS (Reuters) - Le groupe de services informatiques Atos a confirmé lundi ses objectifs financiers pour 2020 après avoir limité le repli de son chiffre d'affaires à 2,8% en données organiques au premier semestre.

Il table toujours sur un repli de son chiffre d'affaires en données organiques en baisse entre 2% et 4% cette année et sur un taux de marge opérationnelle entre 9% et 9,5%.

Au premier semestre, le taux de marge opérationnelle a atteint 8%, en baisse de 110 points de base sur un an, les mesures de réduction de coûts pour faire face à la crise du coronavirus n'ayant pas parmi d'atténuer complètement la baisse du chiffre d'affaires.

Fin juin, Atos a dévoilé sa stratégie à moyen terme axée sur le numérique sécurisé et décarboné qui doit lui permettre d'atteindre un objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux de changes constants de 5% à 7% par an.

C'est dans ce cadre qu'il a annoncé lundi l'acquisition de la société EcoAct, spécialisée dans le conseil en stratégie de réduction des émissions de carbone.

Atos a aussi indiqué être entré en négociations exclusives pour acquérir digital.security, une filiale du groupe Econocom spécialisée dans le domaine de la cybersécurité.

(Blandine Hénault)

