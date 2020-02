Atos : Collaboration étendue avec Microsoft

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce étendre sa collaboration avec Microsoft afin 'd'adresser de manière conjointe le marché SAP HANA en pleine croissance, en ciblant les clients les plus exigeants, dont beaucoup exécutent des charges de travail SAP critiques'.



Pour accompagner conjointement leurs principaux clients et prospects respectifs, ils ont constitué une équipe commune qui pilotera les développements et les activités commerciales de leurs organisations respectives sur le terrain, avec un modèle d'engagement commun.



Atos poursuivra ses investissements dans son Centre d'Excellence pour le déploiement des solutions SAP sur Azure, et Microsoft aidera Atos à développer son activité de migration SAP sur Azure, notamment les services de migration et les capacités d'intégration de systèmes.



