Atos : Choisi par Arabsat pour sa solution de surveillance

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été choisi par Arabsat pour lui fournir sa solution avancée de surveillance du trafic des satellites, qui limite les interférences dans ses services afin d'assurer la meilleure qualité de service aux utilisateurs finaux.



Le système de surveillance des satellites d'Atos, Carrier Monitoring System (CMS) SkyMon, est désormais opérationnel dans les stations terrestres d'Arabsat dans toute la région, y compris sur le site principal de Riyad, en Arabie Saoudite.



Il surveille tous les signaux de charge utile et le trafic au sein de la flotte de satellites d'Arabsat, sur l'ensemble des localisations, en continu - afin de détecter, en temps réel, les interférences possibles et d'ainsi contribuer à éliminer les interruptions de service.



