Atos : Choisi par AkzoNobel pour le cloud

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été choisi par AkzoNobel, dans le cadre de sa stratégie de migration vers le cloud public, pour assurer la gestion de ses environnements de cloud public et privé, de façon à simplifier les processus et d'augmenter la flexibilité du groupe de chimie néerlandais.



Les services d'Atos permettront de réduire les coûts, grâce à une plus grande automatisation. Dans un même temps, ses solutions accompagneront la montée en puissance des équipes de développement d'AkzoNobel à l'échelle internationale.



Atos déploiera sa solution 'Digital Hybrid Cloud' pour la gestion du cloud privé, prendra en charge la migration de processus spécifiques du cloud privé vers le cloud public, et assurera le déploiement, la gestion et la rationalisation des deux environnements cloud.



