Atos : Chiffre d'affaires en baisse de -0,6 %

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui ses résultats du premier trimestre 2022. Le chiffre d'affaires consolidé d'Atos s'est élevé à 2 747 millions d'euros à la fin du premier trimestre, en hausse de +2,1 % sur une base publiée et en baisse de -0,6 % à taux de change constants.



La croissance organique est ressortie à -2,4 %. Le premier trimestre a ainsi montré une amélioration significative par rapport au dernier trimestre 2021.



L'acquisition de Cloudreach a été finalisée le 3 janvier 2022 ; la société a été consolidée dans les comptes du Groupe et reportée dans les régions Amériques et Europe du Nord & APAC à partir de cette date. Au total, les acquisitions ont contribué à hauteur de +1,7 % à la croissance du chiffre d'affaires du Groupe. L'impact du change s'est élevé à +2,7 %, reflétant principalement l'appréciation du dollar américain et de la livre sterling par rapport à l'euro au cours de la période.



' Quoique négative, l'évolution du chiffre d'affaires à taux de change constants s'est améliorée séquentiellement par rapport au quatrième trimestre 2021, portée par une amélioration de notre ligne de métier Tech Foundations, tandis que les activités Digital et Cybersécurité sont restées en territoire nettement positif ', estime Rodolphe Belmer, Directeur général d'Atos.



Pour l'ensemble de l'année, Atos prévoit une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants comprise entre -0,5% et +1,5% ; une marge opérationnelle de 3% à 5% ; un flux de trésorerie disponible compris entre -150 millions d'euros et 200 millions d'euros.



