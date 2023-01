Atos : Chargé de coordonner le projet Sunrise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce qu'il coordonnera à travers ARI (Atos Research and Innovation), son pôle d'innovation basé à Madrid, un groupe de 41 organisations publiques et privées qui travailleront ensemble, au cours des trois prochaines années, sur le projet Sunrise.



Ce projet a pour but de développer un ensemble de technologies et de solutions qui amélioreront la résilience des infrastructures critiques face à l'impact des pandémies et des risques pertinents liés au changement climatique ou à la pénurie de ressources.



L'objectif est d'établir une collaboration intersectorielle et transfrontalière grâce à laquelle les opérateurs d'infrastructures telles que les transports, l'énergie, l'eau et la santé, pourront partager les meilleures pratiques entre eux.



Dans le cadre du projet, Atos participera à l'analyse des services vitaux des infrastructures critiques et à la conception des outils Sunrise, en mettant l'accent sur la résilience cyber-physique et l'inspection à distance de ces infrastructures.



