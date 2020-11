Atos : BullSequana X800 au service de l'UV du Sénégal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce que l'Université virtuelle du Sénégal (UVS) teste un algorithme mathématique qui modélise la propagation de la Covid-19, afin d'évaluer l'impact des mesures sanitaires, à l'aide de son supercalculateur BullSequana X800.



Ce supercalculateur, basé sur des processeurs Intel Xeon Platinum de deuxième génération, est disponible via le Centre d'excellence mondial pour l'informatique haute performance (HPC), l'intelligence artificielle (IA), le quantique et les sciences de la vie d'Atos.



Cette plateforme, accessible aux universités et laboratoires travaillant sur des projets liés au SARS-Cov-2, représente la première étape du nouveau partenariat en sciences de la vie, par lequel Intel finance une plateforme entièrement gérée et exploitée par les experts d'Atos.



