Atos : Bank of America toujours neutre, objectif 53 euros

(CercleFinance.com) - Bank of America a maintenu vendredi son opinion 'neutre' sur le titre Atos, assortie d'un objectif inchangé de 53 euros, suite à l'annonce de la nomination de Rodolphe Belmer, le patron d'Eutelsat, au poste de prochain directeur général du groupe technologique.



En dépit de ce changement de casting, la banque américaine estime que les tâches incombant au nouveau dirigeant vont rester les mêmes, avec des difficultés toujours bien là.



BofA - qui rappelle que le cours de Bourse d'Atos a perdu 40% cette année contre des gains qui se situent entre 35% et 45% pour ses concurrents - estime que la bonne exécution de la stratégie de cession d'actifs demeure le facteur 'clé' pour le redressement du groupe.



Si le succès de cet élément - tout comme le rétablissement des métiers de coeur - est susceptible d'offrir plein de promesses, sa finalisation comporte toujours un certain nombre d'incertitudes, avertit l'établissement bancaire.



