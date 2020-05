Atos : Assemblée générale à huis clos

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le contexte crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, Atos annonce que son conseil d'administration, réuni le 22 mai, a décidé de tenir l'assemblée générale annuelle de la société du 16 juin à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.



Les actionnaires sont donc invités à voter par correspondance ou à donner mandat au président de l'assemblée, en se connectant sur le site sécurisé Votaccess jusqu'au 15 juin ou en retournant par voie postale le formulaire de vote complété et signé jusqu'au 12 juin.



Les actionnaires peuvent aussi donner mandat à un tiers et pourront adresser leurs questions en amont de l'assemblée au plus tard le 10 juin. L'assemblée sera retransmise sur le site internet du groupe de services informatiques.



