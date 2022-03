Atos : Annonce plusieurs nominations à la direction

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce la nomination de quatre nouveaux cadres dirigeants pour renforcer son nouveau Comité Exécutif.



Philippe Oliva sera nommé Directeur Commercial du Groupe et rejoindra l'entreprise le 1er avril. Stéphane Lhopiteau sera nommé Directeur Financier et succèdera à Uwe Stelter le 1er mai.



Diane Galbe sera nommée Directrice de la Stratégie, de la RSE et Secrétaire Générale du Groupe, également en charge des fusions et acquisitions. Jean-Philippe Poirault prend la Direction de la Business Line Big Data & Sécurité (BDS), à compter du 1er mars, en remplacement de Pierre Barnabé.



Atos rappelle également le renforcement de deux autres fonctions stratégiques, membres du comité de direction élargi du groupe avec les arrivées de Jean-Marie Pivard, nommé Directeur de l'Audit interne et de la Gestion des risques et de Thomas Guillois, nommé Directeur des Relations avec les Investisseurs.



