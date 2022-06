Atos : AlphaValue abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé vendredi avoir abaissé son objectif de cours sur Atos, qu'il ramène de 40,3 à 29,4 euros, tout en maintenant une recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche diffusée dans l'après-midi, le bureau d'études indépendant explique l'abaissement de sa cible par la révision à la baisse de ses prévisions de résultats sur la SSII pour la période 2022-2024.



AlphaValue revient aussi sur la sous-performance de la valeur par rapport au compartiment de la technologie depuis le début de l'année (-64% contre -21% pour le secteur), qu'il attribue aux difficultés d'exécution du plan de transformation et à de gros problèmes de gouvernance.



Mais le cabinet parisien note aussi que les rumeurs d'une offre de rachat sur les activités de 'big data' et de sécurité informatique refont surface et rappelle que Thales bénéficie du soutien de l'Etat afin de construire un champion de la cybersécurité.



