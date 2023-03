Atos : Airbus met fin aux discussions autour d'Evidian

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce prendre acte de la décision d'Airbus de ne plus poursuivre les discussions entamées en février 2023, concernant l'acquisition potentielle d'une participation minoritaire de 29,9% dans Evidian.



'Atos confirme que le Groupe explorera d'autres options avec Airbus et continuera à travailler sur le partenariat stratégique et technologique à long terme entre Airbus et Atos, qui a le potentiel de créer une valeur significative pour les deux sociétés, dans la perspective de soumettre ces options à l'examen de son Conseil d'administration', indique la société.



