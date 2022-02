Atos : Adoption d'une nouvelle organisation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce une nouvelle organisation autour de trois lignes de métier (tech foundations, digital, big data & sécurité) et de quatre régions, pilotées par un centre d'excellence commerciale dirigé par un directeur commercial et les fonctions corporate.



La fonction nouvelle de directeur commercial aura pour mission, de promouvoir au sein de l'organisation les meilleures pratiques standardisées et de se focaliser sur les grands comptes internationaux, les ventes, les alliances, les partenariats et les approches sectorielles.



La gouvernance managériale du groupe de services informatiques sera rationnalisée afin de renforcer la collégialité et d'accélérer la prise de décision et la responsabilité. Elle sera structurée autour d'un comité exécutif composé de 12 membres.



