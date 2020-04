Atos : Acquisition du cabinet Miner & Kasch

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir acquis Miner & Kasch, un cabinet de conseil en intelligence artificielle (IA) et science des données (data science), dont le siège est situé à Elkridge, dans l'Etat américain du Maryland.



Ce cabinet se spécialise dans la conception de solutions intelligentes de bout-en-bout, basées sur les données. Il fournit des solutions autonomes pour des entreprises du Fortune 500 et des start-ups, tous secteurs confondus.



Avec cette acquisition, Atos renforce sa division de conseil en Big Data et IA. Il pourra notamment déployer à l'échelle mondiale des plateformes de data science Edge de nouvelle génération pour des solutions industrielles.



