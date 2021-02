Atos : Acquisition de Profit4SF aux Pays-Bas

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de Profit4SF, société néerlandaise de conseil en technologie et gestion d'entreprise spécialisée dans les implémentations Salesforce pour ses clients aux Pays-Bas.



'Avec cette opération qui fait suite à celles d'Eagle Creek et Edifixio en 2020, Atos réaffirme sa volonté de développer son expertise dans les technologies Salesforce à travers le monde', explique le groupe français de services informatiques.



Sur le plan opérationnel, cette acquisition permettra d'améliorer l'offre Salesforce d'Atos en renforçant son équipe avec plus de 30 employés, qui possèdent collectivement plus de 160 certifications Salesforce.



