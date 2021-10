Atos : Acquisition de DataSentics en Tchéquie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En marge de son point d'activité, Atos a annoncé un accord en vue d'acquérir DataSentics, société tchèque spécialisée dans la science des données, et plus particulièrement dans les solutions et produits d'intelligence artificielle et de machine learning (IA/ML).



Grâce à cette acquisition, Atos renforcera son portefeuille d'IA/ML et de vision artificielle avec de nouveaux produits d'IA et de nouvelles capacités en science des données. Il accueillera environ 100 data scientists et ingénieurs IA/ML de DataSentics.



Les capacités combinées d'Atos et de DataSentics constitueront un pôle d'expertise mondial d'IA/ML offrant une valeur ajoutée à tous leurs clients communs. La finalisation de la transaction est prévue au quatrième trimestre 2021.

