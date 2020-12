Atos : Acquisition d'Edifixio finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir finalisé l'acquisition d'Edifixio, entreprise française de conseil et d'intégration Cloud et Salesforce, permettant au groupe de renforcer sa position dans ce domaine en accueillant les 370 consultants d'Edifixio au sein de ses équipes.



L'approche Cloud personnalisée d'Edifixio s'accorde avec la stratégie de transformation Cloud d'Atos, 'qui repose sur des solutions et services sectoriels pour aider les entreprises à profiter plus rapidement de bénéfices commerciaux tangibles'.



Grâce à cette acquisition, le groupe de services informatiques explique qu'il 'disposera d'une expertise renforcée dans les domaines du conseil et des Data insights, ainsi que d'un portefeuille étendu de clients'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.