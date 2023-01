Atos : Accord pour le calcul haute performance avec AVL List

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui avoir été choisi par la société autrichienne AVL List, fournisseur mondial de l'industrie automobile, pour livrer un nouveau cluster de calcul haute performance basé sur des serveurs BullSequana XH2000 avec un service de maintenance de cinq ans.



Fournisseur mondial de technologies de mobilité pour le développement, la simulation et les essais dans l'industrie automobile, AVL List GmbH s'appuiera sur le supercalculateur d'Atos 'pour réaliser des simulations plus complexes et plus puissantes, tout en optimisant sa consommation d'énergie', indique Atos.



' Les supercalculateurs font partie des technologies clés de notre époque et sont devenus indispensables dans les sciences, la recherche médicale, les prévisions météorologiques mais aussi dans l'industrie, notamment dans le développement de produits numériques. [...] Nous sommes heureux d'aider AVL à simuler et à tester les technologies automobiles, pour une mobilité plus sûre', a indiqué Stefan Kero, Directeur calcul avancé Europe Centrale chez Atos.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.