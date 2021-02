Atos : Abandon d'une possible transaction avec DXC Technology

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, Atos indique que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de ne pas poursuivre une éventuelle transaction avec DXC Technology, société avec laquelle il avait confirmé des discussions le 7 janvier dernier.



Le groupe français de services informatiques expliquait alors que la transaction envisagée visait à 'créer un leader des services digitaux bénéficiant d'une envergure mondiale, et combinant leurs talents et capacité d'innovation respectives'.



