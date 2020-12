Atos : A renouvelé son statut MSP Azure Expert

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir renouvelé avec succès son statut de fournisseur de services gérés (MSP) Microsoft Azure Expert, pour la deuxième année consécutive.



Microsoft compte moins de 100 partenaires MSP Azure Expert dans le monde et Atos fait partie des premiers qualifiés, ayant obtenu le statut en juillet 2019.



Atos dispose également du statut Microsoft Gold Partner, fort de 7 000 experts Cloud comptabilisant un total de 6 500 certifications et accréditations techniques Cloud dans le monde entier.



