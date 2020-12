Atos : A finalisé l'acquisition de SEC Consult

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de SEC Consult, une société de conseil dans le domaine de la cybersécurité.



Grâce à cette acquisition, Atos sera en mesure de développer de nouveaux domaines d'expertise en cybersécurité, notamment en matière de tests de sécurité comme les tests d'intrusion SAP et le red teaming, ainsi que de réponse aux incidents.



D'autre part, Atos va étendre sa présence dans certaines régions clés, notamment l'APAC (Singapour, Thaïlande, Malaisie), tout en confirmant sa position de leader dans les services de cybersécurité dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) avec plus de 600 experts.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.