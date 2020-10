Atos : A finalisé l'acquisition d'EcoAct

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'EcoAct, une société de conseil reconnue en stratégie de décarbonation.



' Fort d'une équipe de 160 experts climatiques, EcoAct formera avec Atos un Centre d'Excellence Mondial pour la Décarbonation qui permettra d'accompagner les organisations de bout en bout dans la réalisation de leurs ambitions en matière de lutte contre le changement climatique ' indique le groupe.



Atos s'est récemment engagé à promouvoir et fournir des services digitaux décarbonés.



L'entreprise exercera ses activités sous la marque “EcoAct, une société Atos”, dirigée par les fondateurs d'EcoAct, Thierry Fornas et Gérald Maradan.



