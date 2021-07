Atos : A été choisi par les Comités Olympiques Européens

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été choisi par les Comités Olympiques Européens (COE) comme partenaire technologique numérique officiel pour les éditions 2023 et 2027 des Jeux européens.



Pour la troisième édition des Jeux européens en Pologne (Cracovie, Malopolska, Silésie), Atos sera chargé de rassembler, traiter et diffuser en toute sécurité les données de l'ensemble des événements sportifs.



Atos mettra en place une nouvelle plateforme numérique qui permettra aux fans européens d'accéder aux statistiques officielles des compétitions, résultats et dossiers personnels des athlètes.



