Archos : Signature de l'accord de règlement de la dette BEI

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Archos annonce avoir signé hier avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) l'accord de règlement arrêtant les modalités de la restructuration de la dette de la Société à l'égard de la BEI.



' Il est rappelé que l'entrée en vigueur de l'Accord de Règlement de la Dette BEI reste conditionnée à l'approbation de la 23ème résolution qui sera mise au vote de l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 30 septembre 2020 et (ii) à l'approbation par l'Autorité des marchés financiers (AMF) du prospectus d'admission relatif aux actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette restructuration ' indique le groupe.



La Société informera le marché dès que possible des résultats de l'assemblée générale des actionnaires du 30 septembre 2020 ainsi que de l'approbation par l'AMF du prospectus d'admission relatif aux actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette restructuration.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.