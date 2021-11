Archos : Partenariat avec l'américain Ossia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Archos s'illustre en Bourse ce mercredi après avoir dévoilé un partenariat avec l'américain Ossia, qui va l'aider à développer des produits pouvant être rechargés sans fil.



Le spécialiste de l'électronique grand public explique que l'accord prévoit l'intégration du système d'alimentation sans fil Cota Real d'Ossia à ses objets connectés en 2022.



Les premières solutions pour le déploiement de l'alimentation sans fil doivent inclure une caméra sans fil d'intérieur, ainsi qu'une station pour mesurer la qualité de l'air et température.



Les deux groupes ont également prévu de développer ensemble un 'smart tracker' permettant de suivre le parcours d'un animal de compagnie, ainsi qu'une montre intelligente qui n'aura jamais besoin de se recharger via un câble.



Archos et Ossia prévoient de présenter les premiers objets connectés issus de leur collaboration à l'occasion du salon CES 2022.



A la Bourse de Paris, l'action Archos s'envolait de plus de 33% après cette annonce, une hausse à relativiser eu égard au statut de 'penny stock' du titre, qui ne coûte que quelques centimes.



