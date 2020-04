Ald aiw : Trois nominations au comité exécutif

(CercleFinance.com) - ALD annonce la nomination à son comité exécutif de Miel Horsten comme directeur régional groupe, responsable de la supervision de la région nordique, de l'Irlande et du Benelux, ainsi que la direction des achats groupe. Sa nomination prend effet le 1er juin.



Pao-Leng Damy est nommée directrice ressources humaines groupe, chargée de superviser la gestion des ressources humaines d'ALD, qui joue un rôle essentiel dans le développement stratégique du groupe. Sa nomination prend aussi effet le 1er juin.



Enfin, Annie Pin est nommée directrice commerciale, responsable de toutes les activités commerciales d'ALD, y compris les partenariats stratégiques, le développement de produits internationaux et d'offres de conseil. Sa nomination prend effet le 1er septembre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

