Ald aiw : Retrait des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Estimant que sa performance opérationnelle sera impactée par l'environnement économique créé par l'épidémie, ALD retire ses objectifs annoncés en février pour 2020. Il a l'intention de fournir de nouvelles perspectives dès que la situation le permettra.



Le groupe de solutions de mobilités revendique toutefois le maintien d'une position financière 'solide' et affiche la 'pleine intention de verser son dividende au titre de l'exercice 2019 comme précédemment annoncé'.



'ALD surveille étroitement la situation actuelle du Covid-19 et a mis en place les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'activité, avec une considération pour la santé et la sécurité du personnel et des clients comme une priorité', affirme-t-il.



