Ald aiw : Collaboration avec Polestar

(CercleFinance.com) - ALD Automotive annonce le lancement avec Polestar, la marque de voitures électriques de haute performance, d'une collaboration pour fournir des offres et des services de location longue durée aux clients de Polestar via une plateforme en ligne entièrement digitale.



En Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, les particuliers peuvent personnaliser et commander la Polestar 2, première voiture 100% électrique de Polestar, via une plateforme en ligne. L'offre sera bientôt étendue aux entreprises, ainsi qu'au Royaume-Uni.



Des forfaits de location sont proposés avec des durées et un nombre de kilomètres flexibles. Le contrat est entièrement géré en ligne par ALD Automotive, de l'évaluation du crédit à la signature électronique du contrat.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ALD AIW en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok