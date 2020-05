Ald aiw : Baisse de près de 4% du résultat net au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - ALD dévoile un résultat net (part du groupe) à 128,9 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en baisse de 3,7% en comparaison annuelle, avec un profit de cession de la participation dans ALD Fortune (Chine) à 10 millions d'euros post taxes.



Le groupe de location revendique 1,78 million de véhicules gérés dans le monde à fin mars 2020, en hausse de 5,6% sur un an, et une marge des contrats de location et de services à 326,3 millions d'euros, en augmentation de 3,1%.



Ses charges opérationnelles se sont accrues de 2,9% à 4,6 millions d'euros, et le coût du risque a augmenté de 7,4 millions d'euros, y compris une provision IFRS9 de 4,4 millions enregistrée au titre du risque de crédit Covid-19.



