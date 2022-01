Ald : La Bourse salue la volonté de Société Générale de racheter le n°1 européen du leasing LeasePlan

(BFM Bourse) - La filiale de location automobile longue durée de Société Générale ALD prévoit d'acquérir 100% de son concurrent, le n°1 européen du secteur LeasePlan, pour 4,9 milliards d'euros, en vue de créer un leader mondial de la mobilité. Le marché salue vivement l'opération.

À rebours d'un marché parisien en vif repli ce jeudi matin (-1,7% pour le CAC à 9h50) après 3 nouveaux records en clôture en autant de séances depuis le début de l'année, ALD (+6,3%) et dans une moindre mesure sa maison-mère Société Générale (+1%) sont recherchés par les investisseurs. À 14,04 euros, l'action ALD se négocie ainsi à un niveau plus observé depuis fin novembre 2019, correspondant à une valorisation supérieure 5,6 milliards d'euros, et proche du prix fixé lors de son introduction en Bourse en juin 2017 à 14,3 euros.

Deux mois après que Société Générale a indiqué avoir entamé des discussions sur un rapprochement entre sa société de leasing de véhicules ALD et son concurrent néerlandais LeasePlan, la banque au carré rouge et noir (qui a signé la meilleure performance parmi les valeurs du CAC en 2021 avec un bond de près de 80%) annonce la signature de deux protocoles d'accord (des "MoU" pour "Memorandums of Understanding") prévoyant "l’acquisition par ALD de 100% du capital de LeasePlan auprès d’un consortium mené par TDR Capital". L'objectif affiché étant de créer "un acteur mondial de premier plan dans les solutions de mobilité avec une flotte totale combinée d’environ 3,5 millions de véhicules" - LeasePlan dispose d'un parc total de 1,8 million de véhicules, contre 1,7 million pour ALD.

Cette acquisition "envisagée" de LeasePlan, pour un montant total de 4,9 milliards d'euros, "serait financée à la fois en titres et en numéraire" précise Société Générale. Dans le détail, les actionnaires de LeasePlan recevraient 2 milliards d’euros en numéraire (en "cash"), "financé par ALD à travers une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription d’environ 1,3 milliard d’euros et l’utilisation d’environ 700 millions d'euros de capital excédentaire", ainsi que des titres représentant une participation pro forma de 30,75% du capital d’ALD à la finalisation de l’opération. De son côté, Société Générale s'engage à "rester l'actionnaire majoritaire du nouvel ensemble, nommé "NewALD", avec une participation d'environ 53% du capital à la clôture de l'opération.

Un troisième pilier pour la banque

"Une telle transaction serait fortement créatrice de valeur pour les actionnaires avec une relution du bénéfice net par action d’environ +20% pour NewALD en 2023 et supérieure à 5% pour Société Générale dès 2024. La rentabilité de Société Générale (calculée via le "RoTE", soit la rentabilité sur capitaux propres tangibles - excluant les immobilisations incorporelles et autres écarts d'acquisition, NDLR) devrait augmenter d’environ 80 points de base (soit 0,8%, NDLR) à horizon 2024" se réjouit Société Générale.

"Disposant de capacités d'investissement renforcées et de savoir-faire différenciants, l'entité combinée serait particulièrement bien positionnée pour tirer avantage des tendances de fond sur ce marché", comme la bascule des flottes de véhicules vers les véhicules électriques ou le recours croissant aux technologies numériques, met par ailleurs en avant la banque. Cité dans le communiqué, le directeur général de Société Générale Frédéric Oudéa évoque pour sa part un projet qui "s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe visant à délivrer croissance rentable et durable et forte création de valeur pour ses actionnaires". "En parfaite cohérence avec la raison d’être du groupe ("Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes", adoptée au conseil d'administration de janvier 2020, NDLR), les activités de l’entité combinée ont vocation à devenir à moyen terme un troisième pilier au côté des métiers d’une part de la banque de détail et d’assurance, et d’autre part de banque de financement et d’investissement" ajoute le dirigeant.

