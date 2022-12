Ald : Stifel entame la couverture à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel a entamé lundi la couverture du titre ALD avec une recommandation d'achat et un objectif de cours établi à 21 euros, représentant un potentiel haussier de 116%.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique s'attendre à ce que le leader européen de la location longue durée (LLD) et de la gestion de flotte automobile, avec un parc de près de 3,3 millions de véhicules, publie des résultats 'record' en 2022 après un exercice 2021 déjà solide.



Pour Stifel, la rentabilité de cette filiale de la Société Générale devrait demeurer élevée au cours des exercices à venir, en dépit de la menace récessionniste, du fait de la pente ascendante sur laquelle évoluent les prix automobiles.



ALD, qui s'apprête par ailleurs à changer de dimension grâce à l'acquisition de LeasePlan, est ainsi 'significativement sous-valorisé' en Bourse du point de vue de l'analyste.



