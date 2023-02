Ald : Résultat net record sur l'exercice 2022

(CercleFinance.com) - Le gestionnaire de flottes de véhicules ALD a annoncé mercredi avoir dégagé un bénéfice net 'record' en 2022 en dépit de la détérioration de l'environnement économique.



La filiale de Société Générale dit avoir enregistré un profit net de plus d'un milliard d'euros l'an dernier, à 1,2 milliard d'euros, soit une hausse de 38% par rapport à 2021.



L'entreprise dit avoir bénéficié de la vigueur 'exceptionnelle' du marché de l'occasion automobile, avec un prix de vente moyen par véhicule qui a atteint 2846 euros en 2022.



ALD prévoit de proposer à ses actionnaires un dividende annuel de 1,06 euro par titre, soit une augmentation de 7,1% par rapport à l'exercice précédent.



La société, qui est en train de finaliser l'intégration de LeasePlan, indique qu'elle fournira des prévisions opérationnelles pour le nouvel ensemble en 2023 une fois que l'acquisition sera bouclée.



ALD, dont la valorisation boursière ressort désormais à plus de 7,1 milliards d'euros, progressait de 3,6% suite à cette publication mercredi matin à la Bourse de Paris, signant l'une des plus fortes hausses du SBF 120.



