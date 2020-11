Ald : Crédit Suisse rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur ALD et rehausse son objectif de cours de 11,2 à 12,2 euros, après la présentation par le groupe de services de mobilité de son nouveau plan stratégique à cinq ans Move 2025.



'Nous pensons qu'ALD vise les bons objectifs', juge le broker, qui met en avant 'l'accent mis sur les marchés à forte croissance, la pertinence placée sur la technologie, l'électrification de la flotte et l'extension du cycle de vie des actifs'.



Crédit Suisse remonte ses estimations de BPA 2021-2023 pour le groupe de 9% à 5%, 'du fait d'une révision de son hypothèse de croissance de la flotte (+3% à 5%) qui soutient des marges sur contrats de location plus élevées (+7% à 15% sur 2021-2023)'.



