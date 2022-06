Ald : BofA réitère sa recommandation d'achat, vise 16 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA a réitéré mercredi sa recommandation d'achat sur le titre ALD, qu'il assortit d'un objectif de cours maintenu à 16 euros.



L'analyste, qui dit s'être penché en profondeur sur le projet d'acquisition de LeasePlan, évoque une opération susceptible de 'changer la donne' pour le spécialiste de la location longue durée d'automobiles.



D'après BofA, l'intégration de LeasePlan va permettre à ALD de doubler la taille de sa flotte, d'améliorer son exposition à la clientèle d'entreprise tout en générant quelque 380 millions d'euros de synergies annuelles.



Seul bémol, tempère-t-il, tout ce potentiel ne pourra se matérialiser qu'une fois que l'acquisition sera finalisée et que l'augmentation de capital sera bouclée, c'est-à-dire au quatrième trimestre 2022.



Dans sa note, BofA dit percevoir aux niveaux actuels un potentiel haussier de plus de 35% sur le titre.



