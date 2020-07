Ald : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - ALD gagne 1,7% avec le soutien de Credit Suisse qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 9,5 à 10,7 euros, 'sur la base de données positives sur le marché des voitures d'occasion et de valorisations favorables'.



Dans sa note, le broker reconnait des 'vents contraires à moyen terme', mais il les voit comme 'plus que reflétés' dans le cours de Bourse. Il rehausse ses estimations de BPA pour le groupe de location de véhicules, de 4-6% pour la période 2020-2022.



