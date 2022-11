Ald : Bénéfice net en hausse de 50,5% sur 9 mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ALD annonce avoir accumulé un bénéfice net de 918,2 ME au cours des 9 premiers mois de l'année, en hausse de 50,5% par rapport à la même période en 2021.



La filiale de Société Générale spécialisée dans la location longue durée et la gestion de parc automobile annonce que ses ventes de voitures d'occasion ont atteint 623,7 ME sur les 9 premiers mois de l'année, contre 277,7 ME un an plus tôt à la même époque.



'Nos résultats financiers records témoignent de la solidité de notre modèle économique et de notre capacité à nous adapter promptement aux situations. 2022 s'annonce encore une excellente année pour ALD, confirmant notre bilan de croissance rentable tout au long du cycle', commente Tim Albertsen, directeur général d'ALD.



Dans ce contexte, ALD table sur une croissance de sa flotte de 2 à 4% en 2022 (inchangé) avec un résultat de vente de voitures d'occasion par véhicule supérieur à 2800 euros en moyenne, contre 'au-dessus 2 000 euros' précédemment.



