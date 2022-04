Ald : Accord signé pour l'acquisition de LeasePlan

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce du projet d'acquisition de LeasePlan le 6 janvier, ALD annonce la signature de l'accord-cadre pour cette acquisition, suite à l'achèvement du processus d'information et de consultation des comités d'entreprise concernés.



Cet accord-cadre contraignant confirme les termes de la transaction tels que divulgués plus tôt cette année. Pour assurer une intégration réussie, ALD et LeasePlan ont mis en place un bureau de gestion de l'intégration.



Les principales prochaines étapes menant à la clôture sont les dépôts réglementaires et antitrust. La transaction devrait être conclue d'ici la fin de 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles.



