Akka technologies : Le résultat net pdg plonge dans le rouge en 2020

(CercleFinance.com) - Akka publie un chiffre d'affaires de 1503,5 ME au titre de l'exercice 2020, soit un recul de 16,5% par rapport à l'exercice précédent.



Le résultat opérationnel ajusté s'établit à 19,5 ME, bien loin des 143,7 ME de 2019 (soit un recul de 86,4%) en raison des conséquences de la Covid et des différents coûts afférents.



Le résultat avant impôt s'élève à -197,9 ME contre 103,7 ME un an plus tôt et le résultat net part du groupe à -168,8 ME (contre 73 ME en 2019).



'Nous attendons que la reprise graduelle et modérée se poursuive au S1 2021 et s'accélère au S2 2021, avec une bonne dynamique dans nos activités digitales et la plupart de nos secteurs d'activité', a indiqué Mauro Ricci, p.d.-g. du groupe.



Akka précise se concentrer avant tout sur la rentabilité, plutôt que sur la croissance du chiffre d'affaires et table sur une réduction séquentielle de la base de coûts du Groupe en 2021 d'environ 70 ME à 75 ME par rapport à 2020.



