Air france-klm : Signe des accords avec ITA Airways

(CercleFinance.com) - Air France et KLM signent de nouveaux accords de partage de codes avec Italia Trasporto Aereo (ITA) Airways.



Ce partenariat commercial offrira des opportunités de voyage supplémentaires et ouvrira 12 destinations ITA en Italie et en Europe du Sud aux clients d'Air France et de KLM.



Les clients d'ITA pourront également réserver des billets vers un grand nombre de destinations Air France et KLM en Europe, y compris le Royaume-Uni et la Scandinavie.



Benjamin Smith, Directeur Général d'Air France-KLM, a déclaré : ' L'Italie est un marché clé pour notre groupe, et le fait d'unir nos forces avec la nouvelle compagnie nationale italienne créera davantage d'opportunités pour les passagers de nos compagnies respectives, offrant un service vers un réseau mondial d'environ 250 destinations uniques via nos hubs de Paris Charles de Gaulle et Amsterdam Schiphol '.



