Air france-klm : Se réjouit de la décision pour ITA Airways

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM se réjouit de l'annonce faite par le gouvernement italien d'accorder l'exclusivité pour la prochaine phase des négociations en vue de l'acquisition potentielle d'une participation détenue directement par le ministère de l'Economie et des Finances italien dans ITA Airways.



Cet accord a été fait au consortium formé par Certares (en tant que partenaire financier), Air France-KLM et Delta Air Lines (en tant que partenaires commerciaux)



Si cette opération était conclue, Air France-KLM deviendrait un partenaire commercial et opérationnel de la compagnie aérienne italienne.



' A ce stade, Air France-KLM n'investit pas dans le capital d'ITA. Toutefois, le groupe Air France-KLM pourrait envisager à moyen terme de prendre une participation minoritaire dans ITA ' précise le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.