Air france -klm : Restrictions frontalières avec les Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Le Groupe Air France-KLM a pris connaissance de nouvelles restrictions à l'entrée sur le territoire américain émises par le Department of Homeland Security (DHS) à compter du 14 mars 2020.



Le groupe indique que la capacité du réseau Etats-Unis exprimée en siège-kilomètre offert s'élève à 50,5 milliards en 2019, ce qui représente 16,8% de l'activité réseau passage.



Les revenus correspondants au réseau États-Unis s'établissent à 15% des revenus de l'activité réseau passage.



Air France-KLM examinera quotidiennement si des ajustements du réseau sont nécessaires et quelles mesures opérationnelles doivent être prises.



' Les 12 et 13 mars 2020, les vols à destination et en provenance des États-Unis sont assurés normalement. Du 14 au 28 mars 2020, Air France et KLM maintiendront leurs opérations vers plusieurs destinations aux États-Unis avec des fréquences réduites. Les taux de remplissage des avions et la profitabilité sur ces liaisons devraient être affectés négativement et sont incertains à ce stade. Le Groupe Air France-KLM travaille avec ses partenaires Delta Air Lines et Virgin Atlantic à la mise en place d'un plan de continuité de la desserte des Etats-Unis pour ses clients au-delà du 28 mars 2020 ' indique le groupe.



