Air france-klm : Renforce ses dessertes pour cet été

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France détaille son programme été 2023, marqué par le renforcement de la desserte de l'Asie, de l'Amérique du Nord et de l'Afrique de l'Est.



Au total, 191 destinations seront desservies dans 89 pays, avec un réseau et un programme au niveau de 2019.



La compagnie annonce l'ouverture de nouvelles routes vers Dar Es Salaam (Tanzanie) et Ottawa (Canada) depuis Paris-Charles de Gaulle, et vers Belém (Brésil) depuis Cayenne (Guyane).



Sont également prévus, le retour en quotidien sur Pékin, Shanghai et Hong Kong à compter du 1erjuillet 2023; 66 liaisons saisonnières en France et en Europe et la poursuite du déploiement des nouvelles cabines long-courrier.



Alors que les dernières restrictions de voyage sont désormais levées, la compagnie retrouve un réseau et un programme au niveau de 2019. Au cours de la saison été 2023 (avril - octobre), Air France assurera jusqu'à 835 vols par jour vers 191 destinations dans 89 pays.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.