Air france-klm : Relance sa filière de pilotes cadets

(CercleFinance.com) - Air France annonce ce matin la réouverture de sa filière de pilote cadets d'ici à la fin de l'année, celle-ci ayant été suspendue à la suite de la crise du Covid.



Les nouveaux aspirants pilote accéderont ainsi 'à une formation au pilotage complète et entièrement prise en charge par Air France', indique la compagnie aérienne.



Les élèves ayant suivi les 24 mois de formation et passé les évaluations avec succès intégreront alors Air France ou sa filiale Transavia en tant qu'Officier Pilote de Ligne.



Dans le cadre de la reprise de l'activité, Air France a par ailleurs relancé en 2021 le recrutement de pilotes professionnels. 300 pilotes ont rejoint la compagnie depuis le début de l'année et 100 embauches supplémentaires sont attendues d'ici fin 2022.



