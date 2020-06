Air france -klm : Plan de 8 000 à 10 000 suppressions de postes ?

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France devrait présenter fin juin ou au plus tard début juillet un plan de 8 000 à 10 000 suppressions de postes soit 15 à 20% des effectifs du groupe indique ce matin Les Echos.



Toutes les catégories de personnels devraient être concernée par ce plan précise le quotidien. Mais cette réduction d'effectifs devrait être réalisée sur la base du volontariat avec des incitations financières.



Près de la moitié des suppressions de postes, entre 4 000 à 6 000 emplois porteraient sur le personnel au sol précise Les Echos. Les personnels de cabine, hôtesses et stewards devraient perdre entre 2 000 et 2 500 emplois et le nombre de pilotes d'Air France devrait être réduit de 400 salariés rajoute le quotidien.



La filiale du groupe Hop serait la plus touchée par ce plan de suppression de postes avec près d'un millier d'emplois.



