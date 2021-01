Air france -klm : Perte d'exploitation de 2 MdsE en 2021?

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM s'attendrait à une perte d'exploitation de 2 milliards d'euros en 2021 selon La Tribune.



Le groupe pourrait annoncer en février une perte d'exploitation de 3,6 milliards d'euros sur 2020 indique La Tribune. Air France vise une reprise à partir de l'été prochain mais prévoit une offre en sièges inférieure de 40% à celle de 2019.



Rappelons qu'Air France-KLM a publié un résultat net de -1.665 millions d'euros et un résultat d'exploitation de -1.046 millions au titre du troisième trimestre, contre des résultats de +365 et +980 millions respectivement un an auparavant.



Le transporteur aérien a essuyé une perte d'EBITDA de 442 millions d'euros, limitée grâce à la maîtrise des coûts et les aides des Etats, pour des recettes de 2.524 millions, en baisse de 67% par rapport à l'année dernière.



