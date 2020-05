Air france -klm : Perd -3%, 'dégradation plus forte que prévu'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -3% après l'annonce des résultats. Oddo estime qu'Air France-KLM a publié un 1er trimestre 2020 qui montre une dégradation plus forte que prévu sur le mois de mars.



' La perte opérationnelle s'élève à 815 ME (Oddo BHF : 696 ME, Consensus : -713 ME) dont 560 ME sur le seul mois de mars contre -26 ME au 1er trimestre 2019 pour un CA de 5 020 ME ' indique le bureau d'analyses.



Oddo souligne que la perte nette ressort à 1,8 MdE mais intègre la sur-couverture carburant pour 455 ME, la dépréciation de 8 B747 et l'amortissement accéléré des A380 (46 ME) et un impact d'impôts pour 173 ME (perspective de récupération plus lente des déficits fiscaux).



' La consommation de cash du T1 est globalement conforme à nos attentes avec un FCF ajusté de -825 ME dont 858 ME de Capex nets portant la dette nette à 6 584 ME à fin mars. Par contre la consommation de cash mensuelle pour le reste de l'exercice semble environ 100 ME supérieure à notre estimation de 0.8 MdE ' rajoute le bureau d'études.



' Les perspectives de reprise sur le T3 sont également plus prudentes que lors de nos dernières discussions avec la société avec une capacité de -95% au T2, -80% au T3 et aucun chiffre avancé au T4 '.



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 3,9 E.



