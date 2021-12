Air france-klm : Passe une commande de 100 Airbus A320neo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce la commande de 100 avions de la famille Airbus A320neo - avec des droits d'achat pour 60 avions supplémentaires - pour KLM et Transavia, et signe une lettre d'intention pour l'achat de 4 Airbus A350F Full Freighter pour Air France.



La commande porte sur des appareils Airbus A320neo et Airbus A321neo. Les premières livraisons sont attendues au cours du second semestre 2023.



Ces appareils assureront des liaisons moyen-courrier en Europe, notamment au départ d'Amsterdam-Schiphol, hub de KLM et base principale de Transavia Pays-Bas, et de Paris-Orly, base principale de Transavia France.



' Les appareils de la famille A320neo offrent les meilleures performances de leur catégorie pour les besoins en réseau des compagnies aériennes du Groupe. Par rapport aux appareils de la génération précédente, ils offrent une réduction du coût unitaire de plus de 10%, ainsi qu'une réduction de 15% de la consommation de carburant et des émissions de CO2 ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.